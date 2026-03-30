Da mercoledì primo aprile entra in vigore a Foligno la tassa di soggiorno, un’imposta municipale di scopo che i visitatori devono versare alle strutture ricettive durante la prima Pasqua con questa misura. Le tariffe sono state rese note e si applicheranno a chi arriverà in città in questo periodo.

FOLIGNO Prima Pasqua con la tassa di soggiorno a Foligno. Da mercoledì primo aprile bisognerà versare alle strutture recettive l’imposta municipale di scopo. Come specificato dal Comune con delibera, il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sarà "destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti". Foligno è stata una delle ultime città in Umbria ad introdurre la tassa di soggiorno che per il 2026, come da previsione, porterà nella casse comunali circa 400mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco le tariffe per chi arriva in città

Articoli correlati

Leggi anche: Mensa scolastica, che spezzatino. Gli stessi piatti, ma a tariffe diverse. Dalla città alla Piana: ecco la mappa

Benevento tra le città con le tariffe idriche più basse d’ItaliaIl costo dell’acqua a Benevento risulta significativamente inferiore rispetto a quello dei cittadini di Avellino, confermando la solidità del modello...

REMIDORY - Sta arrivando la canzone di Natale

Una selezione di notizie su Ecco le tariffe per chi arriva in città

Discussioni sull' argomento Ecco le tariffe per chi arriva in città; Netflix, nuovo aumento prezzi negli USA: rincari in arrivo anche in Italia?; Bonus Bollette 2026: arriva il nuovo contributo da 115 euro; Bonus bollette 2026: 115 euro in arrivo in bolletta.

La guerra in Iran fa aumentare le tariffe telefoniche Non solo carburanti, ma anche la telefonia subisce rincari. Alcune compagnie stanno già rivedendo i listini - facebook.com facebook

Nuove tariffe dopo il boom al porto di Casamicciola x.com