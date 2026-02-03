Mensa scolastica che spezzatino Gli stessi piatti ma a tariffe diverse Dalla città alla Piana | ecco la mappa

Nella zona di Firenze, le mense scolastiche offrono gli stessi pasti ma a prezzi diversi. La differenza si nota già dai costi che variano da un comune all’altro, creando una vera e propria mappa di tariffe diverse. Servizi simili, ma il portafoglio dei genitori cambia a seconda del territorio.

di Gabriele Manfrin Servizi simili, tariffe diverse. È la sintesi che emerge mettendo a confronto i prezzi delle mense scolastiche nei comuni dell’area fiorentina. Il quadro è chiaro: mangiare a scuola non ha un prezzo unico. I servizi sono similari, spesso affidati agli stessi gestori – Qualità e Servizi per Campi, Sesto, Signa, Calenzano e Barberino di Mugello, Camst e Cirfood a, CirFood a Scandicci, Lastra e Fiesole, Siaf nel Mugello, a Bagno a Ripoli e in Valdisieve e Camst nel Valdarno– eppure i costi per le famiglie, a parità di reddito, variano in modo sorprendente. In certi casi quasi di 2 euro a pasto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

