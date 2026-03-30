L’Italia e l’Europa hanno presentato strategie dedicate allo sviluppo della tecnologia quantistica. Questi piani, che comprendono roadmap industriali e strategie strategiche, sono stati sviluppati con l’obiettivo di sostenere l’innovazione scientifica e imprenditoriale nei rispettivi territori. Le iniziative sono state annunciate a livello istituzionale e si concentrano sulla promozione delle attività legate alla tecnologia quantistica.

Che siano roadmap industriali o piani strategici non c’è dubbio che un indirizzo sia necessario. In questo contesto, l’Italia e l’Europa, a livello istituzionale, hanno anch’esse definito una propria strategia, ideata per guidarne e favorirne lo sviluppo scientifico e imprenditoriale. Per capire meglio di cosa si tratta, abbiamo intervistato una delle figure di riferimento del panorama: Tommaso Calarco, direttore dell’Institute for quantum control del Peter Grünberg Institute presso il Forschungszentrum Jülich, professore di Fisica teorica all’Università di Colonia e, dal 2023, all’Università di Bologna. È stato uno degli autori del Quantum... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco la strategia quantistica di Italia ed Europa. Una guida per innovatori di domani

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