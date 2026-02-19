Microsatelliti e crittografia quantistica | la nuova strategia dell’UE

L’UE ha lanciato un nuovo progetto dopo aver scoperto che i microsatelliti possono migliorare le comunicazioni crittografate. La decisione nasce dal bisogno di proteggere i dati sensibili contro attacchi informatici sempre più sofisticati. La missione pilota coinvolge piccoli satelliti che trasmettono segnali crittografati in modo più sicuro e rapido. La scelta di questa tecnologia mira a rafforzare le reti di comunicazione europee, soprattutto in ambito militare e civile. La sperimentazione partirà nei prossimi mesi, con obiettivi precisi di testare nuove soluzioni di sicurezza.

L'Unione Europea accelera nel campo delle comunicazioni spaziali quantistiche con l'apertura ufficiale di un bando per una missione pilota basata su microsatelliti. L'obiettivo è testare in orbita la tecnologia Quantum Key Distribution (QKD), un sistema di crittografia quantistica considerato teoricamente inviolabile secondo le leggi della fisica moderna. L'iniziativa rientra nel programma Iris² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), il grande progetto europeo pensato per garantire connettività sicura e autonoma rispetto agli attori extraeuropei. In uno scenario geopolitico sempre più competitivo, il controllo delle comunicazioni spaziali è ormai un elemento strategico cruciale.