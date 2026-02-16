Durante la Conferenza di Monaco sulla sicurezza, le istituzioni europee hanno deciso di definire chiaramente i confini politici ed economici del continente, in risposta alle azioni di Putin. Rubio ha commentato la posizione di Orbán, sottolineando le tensioni tra i paesi membri e la Russia. Un dettaglio importante riguarda la presenza di rappresentanti di diversi Stati europei che hanno espresso preoccupazioni sulla compattezza dell’Unione.

Nella giornata conclusiva della Conferenza di Monaco sulla sicurezza è toccato alle istituzioni comunitarie indicare il perimetro politico ed economico-finanziario del Vecchio Continente. Commissione europea e Bce sul palco, dopo giorni in cui i leader hanno tracciato prospettive e linee rosse sull'alleanza con gli Stati Uniti che, in 48 ore, ha visto le modalità di partnership Europa-Usa tornare in discussione sul più ampio concetto di «civiltà occidentale». Secondo il segretario di Stato americano Rubio, serve un rinnovamento che passa dal sostegno europeo alla visione trumpiana e a quelle battaglie «Maga» che per il cancelliere tedesco Merz non sono invece le nostre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Europa sfida Putin, Rubio vede Orbán

Il senatore Marco Rubio è arrivato in Ungheria per incontrare il premier Viktor Orban, poche settimane prima delle elezioni cruciali in cui il leader nazionalista rischia di perdere terreno.

