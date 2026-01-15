Eccellenza Eurogol di Ferrara nel finale Pari prezioso per il Formigine

Nel match tra Zola e Formigine, finisce 1-1 con un gol di Ferrara nel finale. La partita, equilibrata e combattuta, ha visto entrambe le squadre impegnarsi per ottenere un risultato positivo. La gara si è conclusa con un pareggio che mantiene in equilibrio le posizioni in classifica, offrendo un risultato equilibrato e senza spettacolarità eccessiva.

zola 1 formigine 1 ZOLA: Bertocchi, Cocchi (51' Ismaili), Monti, Magli, Fiore, Farini (76' Medi), Rossi (70' Rinieri), Suliani, Oulai (67' Manieri), Cavazza, Cavallini. A disp. Ortensi, Bettini, Bonini, Di Vona, Boateng. All. Biagini. FORMIGINE: Manfredini, Sejderaj, Diallo, Cristiani, Barbetta, Davoli, Rovatti (47' Marverti), Bationo (70' Napoli), Stanco, Sighinolfi, Ferrara. A disp. Carella, Stella, Sottil, Roncaglia, Waddi, Iattici, Guastalli. All. Cavalli. Arbitro: Astorri di Piacenza Reti: 57' (rig.) Suliani, 84' Ferrara Note: ammoniti Rossi, Fiore, Barbetta, Suliani, Sejdiraj, Ferrara Un eurogol di Ferrara a 6' dalla fine regala al Formigine un buon punto sul campo dello Zola (in foto, un'azione).

