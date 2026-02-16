Eccellenza 2 Il Formigine torna a vincere e spera Decide una magia di Ferrara

Il Formigine ha vinto una partita importante contro il Salsomaggiore, grazie a un gol di Ferrara che ha creato entusiasmo tra i tifosi. La squadra ha mostrato determinazione, sfruttando un’azione individuale nel momento decisivo. La partita si è svolta sul campo di Salsomaggiore, dove i giocatori hanno dato il massimo per conquistare i tre punti. Ferrara ha deciso la sfida con un gesto tecnico che resterà nella memoria dei supporters.

salsomaggiore 0 formigine 1 SALSOMAGGIORE: Piga, Dattaro, Brunani, Cavalca (64' Kokla), Cruoglio, Morigoni, Ghiretti, Lorenzani, Mattioli (65' Kadjo, 80' Ascone), Lattuca (65' Ghidoni), El Hani. A disp. Avanzini, Furlotti, Alfieri, Porta. All. Araldi. FORMIGINE: Manfredini, Barbetta (89' Diallo), Sejdiraj, Cristiani, Sottil, Maletti, Rovatti (46' Baldari), Bationo (53' Sighinolfi), Stanco, Ferrara S., Ferrara P. (64' Napoli). A disp. Boye, Marverti, Stella, Roncaglia, Guastalli. All. Cavalli Arbitro: Cavalazzi di Lugo Reti: 79' S. Ferrara Note: ammoniti Brunani, Cruoglio, Cristiani e Ferrara S.