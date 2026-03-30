eccellenza affrico vietato sbagliare tre finali per evitare i play out

In casa Affrico si prepara la ripresa del campionato dopo la pausa pasquale, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e evitare i play-out. La squadra si trova al terz’ultimo posto nel girone B di Eccellenza, a causa di risultati deludenti che hanno compromesso la posizione in classifica. La pausa servirà anche a rivedere le prestazioni e a correggere eventuali errori.

In casa Affrico la sosta pasquale servirà a smaltire le scorie di una classifica deficitaria e ad analizzare i risultati non all’altezza che hanno trascinato il gruppo al terz’ultimo posto nel girone B di Eccellenza. Una stagione tormentata, condizionata da tanti infortuni che hanno privato la squadra in gare determinanti, di giocatori di spessore, oltre al doppio ribaltone in panchina. Partiti con Marco Villagatti, a novembre la squadra era stata affidata ad Andrea Bertini; tuttavia, dopo un rendimento ritenuto non eccelso, la società ha optato per il ritorno di Villagatti nel tentativo di raddrizzare il percorso finale. A tre gare dal traguardo, l’Affrico si trova davanti a un bivio senza ritorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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