Un astronauta di 59 anni ha improvvisamente smesso di parlare mentre si trovava sulla Stazione Spaziale Internazionale. L’episodio si è verificato lo scorso 7 gennaio e ha causato preoccupazioni tra gli scienziati coinvolti nelle operazioni a bordo. Il collega ha descritto l’evento come un episodio improvviso e inaspettato, paragonandolo a un fulmine che attraversa il cielo senza preavviso.

“È stato come un fulmine, rapidissimo e totalmente inaspettato”. Così il colonnello in pensione dell’Aeronautica Militare e veterano dello spazio Mike Fincke, 59 anni, descrive l’emergenza medica che lo ha colpito lo scorso 7 gennaio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Un malore avvolto nel mistero che ha innescato un evento senza precedenti: l a prima evacuazione medica d’urgenza nella storia della NASA. A distanza di mesi, le cause di quell’incidente rimangono un enigma. I medici brancolano ancora nel buio, ma la vicenda ha riacceso i riflettori sui rischi concreti legati alla permanenza prolungata del corpo umano nello spazio profondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È stato come un fulmine, rapidissimo e totalmente inaspettato”: astronauta smette improvvisamente di parlare mentre è sulla Stazione Spaziale Internazionale, il caso di Michael Fincke preoccupa gli scienziati

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