È stato come un fulmine rapidissimo e totalmente inaspettato | astronauta smette improvvisamente di parlare mentre è sulla Stazione Spaziale Internazionale il caso di Michael Fincke preoccupa gli scienziati
Un astronauta di 59 anni ha improvvisamente smesso di parlare mentre si trovava sulla Stazione Spaziale Internazionale. L’episodio si è verificato lo scorso 7 gennaio e ha causato preoccupazioni tra gli scienziati coinvolti nelle operazioni a bordo. Il collega ha descritto l’evento come un episodio improvviso e inaspettato, paragonandolo a un fulmine che attraversa il cielo senza preavviso.
“È stato come un fulmine, rapidissimo e totalmente inaspettato”. Così il colonnello in pensione dell’Aeronautica Militare e veterano dello spazio Mike Fincke, 59 anni, descrive l’emergenza medica che lo ha colpito lo scorso 7 gennaio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Un malore avvolto nel mistero che ha innescato un evento senza precedenti: l a prima evacuazione medica d’urgenza nella storia della NASA. A distanza di mesi, le cause di quell’incidente rimangono un enigma. I medici brancolano ancora nel buio, ma la vicenda ha riacceso i riflettori sui rischi concreti legati alla permanenza prolungata del corpo umano nello spazio profondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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