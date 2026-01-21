Apre oggi il nuovo punto vendita Ikea a Novara

Oggi apre a Novara il nuovo punto Ikea, un spazio di 234 metri quadrati situato all’interno della galleria Esselunga di corso della Vittoria. Il “plan, order and pick-up point” permette ai clienti di progettare, ordinare e ritirare facilmente i propri acquisti Ikea, offrendo un servizio comodo e pratico senza la necessità di visitare il negozio principale. Un’opportunità utile per chi cerca soluzioni di arredamento vicino a casa.

