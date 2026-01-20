Le sue ultime ore… Valentino come è morto l’imperatore della moda italiana

Valentino Garavani, icona della moda italiana, è scomparso dopo un lungo periodo di riflessione e silenzio. Negli ultimi quindici anni, la sua vita è stata influenzata da un incidente domestico nel 2011, che gli provocò la rottura del femore. Con questo articolo ripercorriamo gli ultimi momenti e il percorso di uno dei più grandi stilisti italiani, ricordando il suo contributo al mondo della moda.

Negli ultimi quindici anni la vita di Valentino Garavani era stata segnata da un solo episodio clinico davvero rilevante, risalente al 2011, quando una grave caduta domestica gli provocò la rottura del femore. Un incidente che impose allo stilista un delicato intervento chirurgico e un lunghissimo percorso di riabilitazione, affrontato con disciplina e riservatezza, lontano dai riflettori che per decenni avevano accompagnato ogni sua apparizione. Dopo quell’infortunio Valentino era riuscito a tornare a camminare, ma l’episodio aveva rappresentato uno spartiacque evidente. Da allora i suoi movimenti si erano fatti più cauti e la fragilità fisica aveva iniziato a manifestarsi in modo progressivo, incidendo anche sulla sua presenza pubblica.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

È morto lo stilista Valentino, addio all'”imperatore” della moda italianaÈ venuto a mancare all'età di 93 anni Valentino Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, uno dei stilisti più influenti nel panorama della moda italiana.

Valentino Garavani, morto a 93 anni l’imperatore della moda italianaValentino Garavani, rinomato stilista italiano, è scomparso oggi 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni.

