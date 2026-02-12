È morto Bud Cort aveva interpretato Harold nel film Harold e Maude | l'attore aveva 77 anni

È morto Bud Cort, l’attore che nel 1971 interpretò Harold nel celebre film “Harold e Maude”. Aveva 77 anni e si è spento dopo una lunga malattia. La sua carriera iniziò con Robert Altman e fu segnata da momenti difficili, tra incidenti e sfide, ma Cort rimane uno dei volti più iconici del cinema cult.

Addio a Bud Cort, l'attore che diede il volto al giovane Harold nel cult del 1971. Scompare a 77 anni dopo una lunga malattia: dalla scoperta di Robert Altman ai gravi incidenti che ne segnarono la carriera, la storia di un "genio della recitazione e del teatro".🔗 Leggi su Fanpage.it

