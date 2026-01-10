Trovato morto TK Carter attore di ‘La Cosa’ aveva 69 anni
È stato confermato il decesso di T.K. Carter, attore statunitense noto per la sua partecipazione al film
(Adnkronos) – Thomas Kent 'T.K.' Carter, attore statunitense noto per i ruoli nel cult horror "La cosa" (1982) di John Carpenter e nella serie televisiva "Punky Brewster", è morto all'età di 69 anni. Secondo quanto riportato dal sito hollywoodiano Tmz, l'attore è stato trovato privo di vita venerdì 9 gennaio nella sua abitazione di Duarte.
