Trovato morto TK Carter attore di ‘La Cosa’ aveva 69 anni

È stato confermato il decesso di T.K. Carter, attore statunitense noto per la sua partecipazione al film

(Adnkronos) – Thomas Kent 'T.K.' Carter, attore statunitense noto per i ruoli nel cult horror "La cosa" (1982) di John Carpenter e nella serie televisiva "Punky Brewster", è morto all'età di 69 anni. Secondo quanto riportato dal sito hollywoodiano Tmz, l'attore è stato trovato privo di vita venerdì 9 gennaio nella sua abitazione di Duarte, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

