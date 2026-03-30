È morta Nina Rivetti nipote del presidente del Modena dopo una lunga malattia | aveva solo 10 anni

È deceduta a soli 10 anni Nina Rivetti, figlia di un vicepresidente e di un patron di una squadra di calcio. La bambina è morta dopo aver combattuto una lunga malattia. La notizia è stata comunicata dai familiari. La famiglia Rivetti si è detta distrutta dal dolore. La piccola era molto conosciuta nella comunità locale.

A soli 10 anni è scomparsa la piccola Nina Rivetti, figlia di Silvio, vicepresidente del Modena, e di Carlo patron del club. Una tragedia che ha colpito il mondo del calcio che si è stretto a cordoglio verso la famiglia. Il Modena ha subito annullato tutti gli impegni istituzionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una tragica notizia sconvolge il Modena calcio: è morta la piccola Nina, 10 anni, nipote del presidente Carlo RivettiModena, 29 marzo 2026 – Una triste e tragica notizia ha colpito l’intero mondo del Modena calcio.

Aggiornamenti e notizie su Nina Rivetti

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«Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena Fc. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena Fc, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luc - facebook.com facebook

Spezia Calcio esprime le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Nina Rivetti, figlia di Silvio, vicepresidente del Modena F.C. A tutta la famiglia Rivetti, il sentito abbraccio da parte di tutto il club. x.com