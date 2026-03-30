È l’ultima occasione per acquistare PS5 ad un buon prezzo stracciato su Amazon prima degli aumenti

Su Amazon è possibile trovare ancora alcune offerte sulla console PlayStation 5 prima che entrino in vigore i nuovi aumenti di prezzo. L’occasione rappresenta l’ultima possibilità di acquistare la console a un prezzo inferiore rispetto alla cifra che sarà applicata successivamente. La finestra di acquisto a condizioni più vantaggiose sta per chiudersi, quindi chi è interessato deve affrettarsi.

L’ aumento dei prezzi delle console appartenenti alla famiglia PS5 è ormai imminente, ma esiste ancora una breve finestra di tempo per acquistare una PlayStation 5 a un prezzo più basso del nuovo listino ufficiale. Nei prossimi giorni entreranno infatti in vigore rincari significativi annunciati da Sony per gran parte dell’hardware della famiglia PlayStation, ma prima che questo cambiamento diventi effettivo, alcune offerte disponibili su Amazon permettono ancora di comprare la console a cifre sensibilmente inferiori rispetto a quelle previste. Per chi stava pensando di entrare nell’ecosistema PlayStation, potrebbe quindi trattarsi dell’ultimo momento utile per risparmiare. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - È l’ultima occasione per acquistare PS5 ad un buon prezzo stracciato su Amazon, prima degli aumenti Articoli correlati Amate i giochi horror? Alan Wake 2 è acquistabile a prezzo stracciato su AmazonGli amanti dei giochi horror hanno un motivo concreto per sorridere: uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni è ora acquistabile a un prezzo... Tre giochi Pokémon per Switch a prezzo stracciato su Amazon (comprateli tutti e subito)Se è da un po’ di tempo che non tornate nel mondo dei mostriciattoli tascabili, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Contenuti utili per approfondire È l'ultima occasione per acquistare PS5... Temi più discussi: Minimo storico Amazon: il case NZXT H7 Flow crolla a metà prezzo con l'offerta di oggi; IPhone 17, crolla il prezzo su Amazon: sconto esagerato e minimo storico; Unieuro Tech Collection: ultima selezione di offerte valide fino al 31 marzo; Saldi Mega March su PS Store: Oltre 50 giochi PS5 e PS4 in offerta. Ultima chiamata per PS5: l'offerta Amazon prima del maxi rincaro di aprileSei di fronte all'occasione forse dell'anno: la PS5 ti aspetta su Amazon a 499,90 euro scontata rispetto al prezzo di listino attuale di 549,99 euro ma tra soli tre giorni, il 2 aprile, subirà un ... hdblog.it Amazon, l'orologio di Google a prezzo stracciato: 90% di scontoSmartphone top di gamma e orologio con caratteristiche uniche e batteria infinita: scopri le migliori offerte di oggi di Amazon. libero.it La truffa dell'assegno di Amazon Prime da 51$: cosa (non) bisogna fare per difendersi x.com Nuova settimana, nuove cancellazioni: questa volta su Amazon Prime Video ben 67 contenuti abbandoneranno la piattaforma. Ecco tutte le cancellazioni di questa settimana su Amazon Prime Video: trovate la lista completa nel link al primo commento - facebook.com facebook