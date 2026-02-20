Amate i giochi horror? Alan Wake 2 è acquistabile a prezzo stracciato su Amazon

Alan Wake 2, uno dei giochi horror più attesi, è ora disponibile a un prezzo scontato su Amazon. La causa di questa offerta speciale deriva dalla promozione stagionale del negozio online, che ha ridotto i costi per attirare più clienti. Chi ha già giocato al primo capitolo sa quanto questo nuovo episodio prometta suspense e atmosfere inquietanti. La riduzione permette di entrare subito nel mondo oscuro e misterioso del protagonista, senza spendere troppo. L’offerta resta valida fino a esaurimento scorte.

Gli amanti dei giochi horror hanno un motivo concreto per sorridere: uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni è ora acquistabile a un prezzo decisamente vantaggioso. Ebbene sì, dopo il lancio digitale del 27 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series XS, Alan Wake 2 è arrivato anche in edizione fisica, e oggi la Deluxe Edition è proposta su Amazon a una cifra sorprendentemente bassa. Un’opportunità che unisce qualità, contenuti extra e convenienza economica. Quindi per chi attendeva la versione su disco, questo è il momento giusto per compiere il passo, visto che l’offerta attuale su Amazon riguarda la Deluxe Edition fisica uscita il 22 ottobre 2024 per PS5 e Xbox Series X. 🔗 Leggi su Screenworld.it

