Amate i giochi horror? Alan Wake 2 è acquistabile a prezzo stracciato su Amazon

Alan Wake 2, uno dei giochi horror più attesi, è ora disponibile a un prezzo scontato su Amazon. La causa di questa offerta speciale deriva dalla promozione stagionale del negozio online, che ha ridotto i costi per attirare più clienti. Chi ha già giocato al primo capitolo sa quanto questo nuovo episodio prometta suspense e atmosfere inquietanti. La riduzione permette di entrare subito nel mondo oscuro e misterioso del protagonista, senza spendere troppo. L’offerta resta valida fino a esaurimento scorte.

Gli amanti dei giochi horror hanno un motivo concreto per sorridere: uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni è ora acquistabile a un prezzo decisamente vantaggioso. Ebbene sì, dopo il lancio digitale del 27 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series XS, Alan Wake 2 è arrivato anche in edizione fisica, e oggi la Deluxe Edition è proposta su Amazon a una cifra sorprendentemente bassa. Un’opportunità che unisce qualità, contenuti extra e convenienza economica. Quindi per chi attendeva la versione su disco, questo è il momento giusto per compiere il passo, visto che l’offerta attuale su Amazon riguarda la Deluxe Edition fisica uscita il 22 ottobre 2024 per PS5 e Xbox Series X. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Amate i giochi horror? Alan Wake 2 è acquistabile a prezzo stracciato su Amazon Leggi anche: Amazon Luna e Prime Gaming, ecco le novità di Febbraio 2026, con Alan Wake 2 gratis e tanto altro Leggi anche: Alan Wake 2 ha venduto “poco” per colpa di Epic? Risponde Remedy Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 6 giochi horror come Resident Evil Requiem da provare ora; Amate i videogiochi action stealth? Non perdetevi il video d'annuncio di Yakoh Shinobi Ops; Il survival horror che potrebbe conquistarti oggi è in offerta record su Amazon; Heart of the Forest: L’Horror Psicologico sbarca su Nintendo Switch. 6 giochi horror come Resident Evil Requiem da provare oraSe state aspettando Resident Evil Requiem, allora la verità è che non siete soli. Ecco alcuni horror utili a ingannare l'attesa. spaziogames.it Alan Wake II is a true masterpiece in modern gaming. The graphics are on another level. Every forest, rainy street, dark room, and small detail looks almost real. The lighting and shadows create fear without even showing anything scary. Faces look natural, em - facebook.com facebook Alan Wake II Deluxe Edition, eccellente offerta su Amazon Sconto del 42% sul prezzo consigliato per il gioco di Remedy in versione PlayStation 5. x.com