Tre giochi Pokémon per Switch a prezzo stracciato su Amazon comprateli tutti e subito

Amazon ha scontato tre giochi Pokémon per Switch, attirando molti appassionati. La promozione nasce dalla richiesta crescente di titoli della serie, che spinge i negozi a offrire prezzi più bassi. I fan possono ora acquistare giochi molto popolari a cifre convenienti e iniziare nuove avventure nel mondo dei Pokémon. L’offerta rimane disponibile solo per un breve periodo, quindi chi desidera approfittarne deve fare in fretta.

Se è da un po’ di tempo che non tornate nel mondo dei mostriciattoli tascabili, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Su Amazon sono infatti attivi forti sconti su tre videogiochi chiave della serie Pokémon per Nintendo Switch, con ribassi che arrivano fino al 34%. Parliamo di produzioni recenti che hanno ridefinito struttura, esplorazione e sistema di combattimento della saga. Un’occasione concreta per ampliare la propria collezione in formato fisico e recuperare esperienze fondamentali degli ultimi anni. Il primo titolo sotto i riflettori è Leggende Pokémon: Z-A, nuova iterazione della linea “ Leggende ”, in uscita a fine 2025 e già disponibile in versione su scheda per Nintendo Switch con uno sconto del 17% rispetto al prezzo consigliato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

