È la stessa impronta Garlasco la scoperta nell’ultima perizia

Una nuova perizia ha confermato che l'impronta trovata sulla scena del crimine corrisponde a quella di un sospettato già noto. La scoperta riapre il dibattito sulla vicenda giudiziaria e il dibattimento in corso, coinvolgendo ancora una volta le indagini e i processi legati al caso di Garlasco. La conferma dell’impronta si inserisce in un quadro di approfondimenti tecnici e analisi forensi.

Il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, riaccendendo interrogativi mai del tutto sopiti su uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, nuovi dettagli tecnici e analisi approfondite continuano a emergere, alimentando il dibattito tra esperti e opinione pubblica. Nella puntata di lunedì 30 marzo di Mattino Cinque, il focus si è concentrato su un elemento considerato potenzialmente decisivo: una traccia definita “impronta zigrinata”. >> Confessione choc di Guido Crosetto, cosa succede Nel corso della trasmissione, gli esperti intervenuti hanno analizzato questa particolare impronta, rinvenuta sul cosiddetto “gradino zero” della villetta di Garlasco, luogo simbolo dell’intera vicenda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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