Aspettate 10 giorni Garlasco la possibile svolta dall’ultima perizia sul pc di Chiara Poggi
Garlasco torna sotto i riflettori, questa volta per un’ultima perizia sul computer di Chiara Poggi. Gli inquirenti attendono con ansia i risultati, sperando di fare luce su una vicenda che non smette di dividere l’opinione pubblica. La famiglia aspetta, i sospetti restano, e il caso rimane aperto.
Ancora una volta Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Un caso che, a distanza di anni, continua a sollevare interrogativi, alimentare attese e riaprire ferite mai rimarginate. Il delitto di Chiara Poggi resta uno dei più discussi della cronaca italiana, con nuovi elementi che emergono a fasi alterne e contribuiscono a tenere viva una vicenda che sembrava ormai cristallizzata. >> “Ragazzi, ma Ignazio Boschetto.”. Arriva a C’è posta per te con gli altri de Il Volo ed è choc: “Fate schifo.” A rilanciare il dibattito è stata la trasmissione Quarto Grado, che in apertura ha riportato dichiarazioni destinate a far rumore.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
La svolta nelle indagini con la perizia sul pc. L'ultima sera Chiara lavorò alla tesi di Stasi
L'indagine sulla morte di Chiara Poggi si arricchisce di un nuovo elemento: la perizia sul suo computer.
Garlasco, la perizia degli informatici sul pc di Chiara Poggi: “Ha visto il video di Sempio prima di essere uccisa”
A Garlasco, gli esperti informatici hanno analizzato il computer di Chiara Poggi, rivelando che avrebbe visto un video di Sempio prima della sua morte.
