Aspettate 10 giorni Garlasco la possibile svolta dall’ultima perizia sul pc di Chiara Poggi

Garlasco torna sotto i riflettori, questa volta per un’ultima perizia sul computer di Chiara Poggi. Gli inquirenti attendono con ansia i risultati, sperando di fare luce su una vicenda che non smette di dividere l’opinione pubblica. La famiglia aspetta, i sospetti restano, e il caso rimane aperto.

Ancora una volta Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Un caso che, a distanza di anni, continua a sollevare interrogativi, alimentare attese e riaprire ferite mai rimarginate. Il delitto di Chiara Poggi resta uno dei più discussi della cronaca italiana, con nuovi elementi che emergono a fasi alterne e contribuiscono a tenere viva una vicenda che sembrava ormai cristallizzata. >> “Ragazzi, ma Ignazio Boschetto.”. Arriva a C’è posta per te con gli altri de Il Volo ed è choc: “Fate schifo.” A rilanciare il dibattito è stata la trasmissione Quarto Grado, che in apertura ha riportato dichiarazioni destinate a far rumore.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Chiara Poggi

L'indagine sulla morte di Chiara Poggi si arricchisce di un nuovo elemento: la perizia sul suo computer.

A Garlasco, gli esperti informatici hanno analizzato il computer di Chiara Poggi, rivelando che avrebbe visto un video di Sempio prima della sua morte.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Chiara Poggi

Delitto di Garlasco, la storia mai scritta di Chiara Poggi. La sua ultima settimana, giorno per giorno«I PICCIONI PER UN MESE INTERO»- Quell'agosto, è alle prese con la buca che le ha dato il fidanzato Alberto Stasi. A luglio, quando il ragazzo era in vacanza-studio a Londra, avevano deciso insieme ... oggi.it

Garlasco, una settimana che riapre ferite e interrogativi: cosa è successo davvero negli ultimi giorniNuove perizie, tensioni in aula, tracce di DNA discusse e dettagli inquietanti sulla dinamica del delitto di Chiara Poggi. Il caso Garlasco torna al centro della cronaca con una settimana decisiva tra ... panorama.it

L'INTERVISTA / Caso Garlasco - Per anni, l’opinione pubblica si è divisa sul delitto di Chiara Poggi, trasformandolo in un dibattito da talk-show. Ma lontano dai riflettori, il versiliese Stefano Vitelli, primo magistrato a giudicare Alberto Stasi, ha dovuto affrontare l facebook

Quale trasmissione rischia maggiormente di avere sbagliato completamente direzione qualora Andrea Sempio venisse rinviato a giudizio e poi condannato per l'omicidio di Chiara Poggi #Garlasco x.com