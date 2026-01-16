Garlasco nuova perizia informatica Il tecnico | Chiara e Alberto forse hanno visto la stessa foto

A Garlasco è stata incaricata una nuova perizia informatica per analizzare un’immagine condivisa online. Secondo il tecnico, potrebbe trattarsi di una foto vista da Chiara e Alberto, che potrebbero aver osservato la stessa immagine. La fotografia mostra una ragazza bionda di spalle, con pantaloni a vita bassa e un tanga nero visibile. L’indagine mira a chiarire l’origine e il contesto di questa immagine.

La foto di una ragazza bionda, di spalle, con addosso un paio di pantaloni a vita bassa dai quali si intravede un tanga nero. Sarebbe questo il contenuto di un’immagine, “ senza nome.bmp ” presente sul pc di Alberto Stasi e forse visionato da Chiara Poggi, almeno stando ai risultati di una consulenza richiesta dai famigliari di quest’ultima. È un nodo importante: non solo non è mai stato individuato un presunto movente per l’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 e per cui Alberto Stasi è stato condannato nel 2015, ma, alla luce delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio, partite a marzo 2025, in linea ipotetica per poter collocare il nuovo indagato sulla scena del crimine, potrebbe essere fondamentale togliere il condannato, sebbene l’indagine sia al momento per omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Stasi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, nuova perizia informatica. Il tecnico: "Chiara e Alberto forse hanno visto la stessa foto" Leggi anche: Garlasco: "Chiara aggredita in cucina, e Alberto era lì". La nuova perizia dei Poggi Leggi anche: «Chiara Poggi aggredita in cucina», la nuova perizia su Garlasco: «Alberto Stasi era lì, il suo Dna sull’Estathé» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Garlasco, le indagini e il nuovo colpo di scena: Il video di Sempio ultima cosa che Chiara Poggi vide prima di morire; Garlasco, a Le Iene due nuovi testimoni mai sentiti prima: «Ecco chi era fuori casa di Chiara quella mattina». Le anticipazioni; Chiara Poggi e la lite mai avvenuta, l'analisi del pc che dà ragione ad Alberto Stasi: la verità dei due esperti e quei 5 minuti della vittima sola in casa; Garlasco, il genetista in Tv: I capelli nella mano destra di Chiara sono della sua linea materna. Garlasco, nuova perizia informatica. Il tecnico: "Chiara e Alberto forse hanno visto la stessa foto" - La foto di una ragazza bionda, di spalle, con addosso un paio di pantaloni a vita bassa dai quali si intravede un tanga nero. ilgiornale.it

