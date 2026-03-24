Giorgia e il ritorno live a Milano sold out e bagno di folla

(Adnkronos) – Ritorno live per Giorgia, con una carrellata di date che la vede protagonista nei principali palazzetti italiani, tra cui il Forum di Assago, dove è tornata stasera e tornerà domani (entrambe le date sold out) per riprendersi la scena in un bagno di folla —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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