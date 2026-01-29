La lite al distributore degenera botte da orbi tra i due clochard | IL VIDEO

Una lite tra due senzatetto alla stazione di servizio sulla via Flaminia si è trasformata in una rissa violenta. La Polizia Locale è intervenuta dopo diverse segnalazioni per fermare il caos scoppiato tra i due uomini, poco distante dalla stazione di Ancona Centrale. La scena è stata registrata in un video che mostra l’intensità dello scontro.

ANCONA - Dopo le diverse segnalazioni pervenute, è stata la Polizia Locale a sedare la furibonda lite avvenuta nella stazione di rifornimento della Ip lungo la via Flaminia, in direzione Falconara, poco distante dallo scalo ferroviario di Ancona Centrale. A fronteggiarsi due clochard, uno dei.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Ancona Centrale

Nella notte di via XII Ottobre a Genova si è verificata una lite tra clochard che è degenerata con l'intervento di un coltello, generando momenti di paura tra i residenti.

Una notte segnata da scene di violenza inaudita, che ha macchiato la finale di Copa Colombia 2025 tra Atletico Nacional e Deportivo Independiente Medellín.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ancona Centrale

Argomenti discussi: Siena Fc, Bellazzini domani non sarà presente al campo, ma ad ora resta l'allenatore. La società sceglie il silenzio; Riapre il distributore di carburante 24h a due passi dal Forum di Assago.

La lite al distributore degenera, botte da orbi tra i due clochard | IL VIDEOE' successo nel tardo pomeriggio di oggi poco dopo la stazione di Ancona. Le immagini mostrano un uomo che cerca di colpire l'altro caduto all'interno del casottino, utilizzando come arma un pezzo del ... anconatoday.it

Belen Rodriguez nel mirino dei social dopo la lite al distributore: Quando mi arrabbio ho le mie ragioniUn video girato in Sardegna e diventato virale ha riacceso ancora una volta i riflettori su Belen Rodriguez che si è voluta difendere dalle critiche. Nelle ultime ore, Belen Rodriguez è finita ... comingsoon.it

Spari al distributore di carburante durante una lite https://www.ilgiornalelocale.it/2026/01/acerra-spari-al-distributore-di-carburante-esplosi-colpi-durante-lite/ - facebook.com facebook