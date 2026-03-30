L’attaccante di nazionalità bosniaca ha commentato le condizioni del campo in vista dello spareggio mondiale, sottolineando che in Italia sono abituati a terreni difficili e che alcuni giocatori non sono superiori in questo aspetto. Ha anche affermato che con il difensore di nazionalità italiana le cose vanno bene, e ha commentato la situazione sportiva attuale del calcio italiano, ritenendola diversa rispetto al passato.

Edin Dzeko alla fine della conferenza stampa si ferma per le foto con alcuni italiani, si sorride e si cerca di non far salire la tensione alla vigilia di una partita che significherà l’iscrizione al Mondiale per Italia o Bosnia: “L’esultanza di Dimarco e altri dopo i rigori di Cardiff? Nessun problema, anch’io non volevo giocare con l’Italia. Al giorno d’oggi con i social serve intelligenza, perché ogni cosa può scivolare da un’altra parte. Ci vuole attenzione. Tutti abbiamo visto cosa è successo, e tutto viene ingigantito, però è normalissimo. Dimarco mi ha scritto che non voleva offendere nessuno, gli ho risposto: ma di che parliamo? Non ci sono problemi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dzeko: "Con Dimarco tutto ok. Non è l'Italia di una volta, se hanno paura del Galles..."

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Edin #Dzeko sull’esultanza di #Dimarco: “Ognuno ha le proprie preferenze, con chi vuole giocare e chi non vuole affrontare. Bisogna essere intelligenti, soprattutto oggi con i social network, perché ogni cosa può scivolare in una diversa direzione. Però per m x.com