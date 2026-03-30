Questa mattina a Zenica si respira un’aria di attesa in vista della partita di qualificazione, con il giocatore che ha detto che ci saranno battaglie sul campo, anche se ha notato l’assenza di alcuni campioni storici. La tensione tra i tifosi e il clima pre-gara si percepisce forte, mentre le squadre si preparano per affrontarsi nel match decisivo.

Nella mattinata di oggi, l’atmosfera a Zenica è carica di una tensione elettrica, tipica delle vigilie che segnano il confine tra il trionfo e il fallimento sportivo. A poche ore dal fischio d’inizio della sfida decisiva per l’accesso ai Mondiali 2026, il capitano della Bosnia, Edin Dzeko, ha preso la parola in conferenza stampa per analizzare il confronto con quella che considera la sua seconda patria. Per l’attaccante bosniaco, il match contro l’ Italia non è una semplice gara di qualificazione, ma un intreccio di ricordi e rivalità che lo vedrà opposto a ex compagni di mille battaglie come i giallorossi Gianluca Mancini e Bryan Cristante. L’analisi tattica e il fattore conoscenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dzeko sfida l’Italia: «Mancano i Totti e i Del Piero, ma sarà battaglia»

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