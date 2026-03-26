O' Neill punge l' Italia | Paura? Non avete più Totti o Del Piero
Il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord ha commentato la sfida playoff contro l’Italia, affermando che la pressione è tutta sui padroni di casa. Ha inoltre sottolineato come l’Italia non abbia più giocatori come Totti o Del Piero, lasciando intendere una differenza di esperienza tra le due squadre. Le dichiarazioni sono state rilasciate alla vigilia dell’incontro, che si terrà tra poche ore.
Le parole del commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, Michael O'Neill, alla vigilia della sfida playoff contro l'Italia: "La pressione è tutta su di loro. Sappiamo come si battono le squadre di prima fascia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Leggi anche: Irlanda del Nord, il ct O'Neill: "Noi senza paura, l'Italia non ha più Totti e Del Piero"
Irlanda del Nord, il ct O’Neill: «Non ci sono più i Totti o i Del Piero quindi direi che la forza dell’Italia è il gruppo»Conceicao Juventus, addio possibile a giugno: un top club fa sul serio per il portoghese.
Contenuti e approfondimenti su Del Piero
Temi più discussi: Irlanda del Nord, il ct O’Neill punge l’Italia: Non avete più i Totti o i Del Piero; O'Neill punge l'Italia: Paura? Non avete più Totti o Del Piero...; O'Neill punge l'Italia: La rispettiamo, ma non ha un Totti o un Del Piero. La loro forza sta nel gruppo, non nei singoli; O'Neill punge l'Italia: Non avete Totti o Del Piero...
Il CT dell’Irlanda del Nord O’Neill punge prima dei playoff: Nessun calciatore dell’Italia mi fa pauraMichael O'Neill prima di Italia-Irlanda del Nord ha analizzato la Nazionale di Gattuso: Stimo l'allenatore italiano, ma non c'è un singolo che mi ... fanpage.it
Irlanda del Nord, il ct O’Neill punge l’Italia: Non avete più i Totti o i Del PieroLe parole del tecnico: Sappiamo che c'è molta pressione sull'Italia, abbiamo fatto vedere ai giocatori i vostri articoli, quindi grazie ... msn.com
"Ogni volta che vedo il Trofeo e lo prendo tra le mani, mi ricorda ovviamente un viaggio incredibile, l'apice assoluto della mia vita sia come calciatore che come essere umano", ha spiegato Alex Del Piero al FIFA World Cup Trophy Tour, nella tappa di Los An - facebook.com facebook
La frecciate del ct dell'Irlanda del Nord all' #Italia: "Vi rispettiamo, ma non avete i Totti e i Del Piero. E grazie per..." x.com