O' Neill punge l' Italia | Paura? Non avete più Totti o Del Piero

Il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord ha commentato la sfida playoff contro l’Italia, affermando che la pressione è tutta sui padroni di casa. Ha inoltre sottolineato come l’Italia non abbia più giocatori come Totti o Del Piero, lasciando intendere una differenza di esperienza tra le due squadre. Le dichiarazioni sono state rilasciate alla vigilia dell’incontro, che si terrà tra poche ore.