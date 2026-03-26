O' Neill punge l' Italia | Noi paura? Non avete più Totti o Del Piero

Il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord ha dichiarato che l’Italia non ha più giocatori come Totti o Del Piero, sottolineando che la pressione è tutta sui padroni di casa. Le sue parole sono state pronunciate alla vigilia della partita playoff contro gli azzurri, con l’obiettivo di mettere in discussione la forza avversaria e il peso della responsabilità sulle spalle della nazionale italiana.

Le parole del commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, Michael O'Neill, alla vigilia della sfida playoff contro l'Italia: "La pressione è tutta su di loro. Sappiamo come si battono le squadre di prima fascia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - O'Neill punge l'Italia: "Noi paura? Non avete più Totti o Del Piero..." Articoli correlati O'Neill punge l'Italia: "Paura? Non avete più Totti o Del Piero..."Le parole del commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, Michael O'Neill, alla vigilia della sfida playoff contro l'Italia: "La pressione è tutta su... Leggi anche: Irlanda del Nord, il ct O'Neill: "Noi senza paura, l'Italia non ha più Totti e Del Piero" Tutto quello che riguarda Del Piero Temi più discussi: O'Neill punge l'Italia: Paura? Non avete più Totti o Del Piero...; Irlanda del Nord, il ct O’Neill punge l’Italia: Non avete più i Totti o i Del Piero; O'Neill punge l'Italia: Non avete Totti o Del Piero...; O'Neill punge l'Italia: La rispettiamo, ma non ha un Totti o un Del Piero. La loro forza sta nel gruppo, non nei singoli. Irlanda del Nord, il ct O’Neill punge l’Italia: Non avete più i Totti o i Del PieroLe parole del tecnico: Sappiamo che c'è molta pressione sull'Italia, abbiamo fatto vedere ai giocatori i vostri articoli, quindi grazie ... msn.com Irlanda del Nord, O'Neill: L'Italia non ha uno come Del Piero o Totti. Grande stima per GattusoMichael O'Neill, commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match con l'Italia: Abbiamo tutto da guadagnare in questa partita, ... tuttojuve.com Michael O’Neill: “L’ #Italia non ha più Totti e Del Piero” Il commissario tecnico dell’ #Irlanda del Nord, in conferenza stampa alla vigilia del playoff con l’Italia, ha espresso la sua opinione sul valore dei singoli della nazionale azzurra. x.com "Ogni volta che vedo il Trofeo e lo prendo tra le mani, mi ricorda ovviamente un viaggio incredibile, l'apice assoluto della mia vita sia come calciatore che come essere umano", ha spiegato Alex Del Piero al FIFA World Cup Trophy Tour, nella tappa di Los An - facebook.com facebook