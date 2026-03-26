O' Neill punge l' Italia | Noi paura? Non avete più Totti o Del Piero

Da gazzetta.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord ha dichiarato che l’Italia non ha più giocatori come Totti o Del Piero, sottolineando che la pressione è tutta sui padroni di casa. Le sue parole sono state pronunciate alla vigilia della partita playoff contro gli azzurri, con l’obiettivo di mettere in discussione la forza avversaria e il peso della responsabilità sulle spalle della nazionale italiana.

Le parole del commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, Michael O'Neill, alla vigilia della sfida playoff contro l'Italia: "La pressione è tutta su di loro. Sappiamo come si battono le squadre di prima fascia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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