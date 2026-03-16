L' Italia ha un problema tattico con Dimarco? Le alternative per essere pericolosi

In Italia, con Gattuso in panchina, si sono provati diversi schemi tattici, ma una cosa è rimasta invariata: molte delle opportunità offensive sono passate dal piede sinistro di Dimarco. Il giocatore ha rappresentato un punto di riferimento costante nelle azioni d’attacco, anche se ci sono discussioni sulle alternative disponibili per migliorare la pericolosità della squadra.