L' Italia ha un problema tattico con Dimarco? Le alternative per essere pericolosi
In Italia, con Gattuso in panchina, si sono provati diversi schemi tattici, ma una cosa è rimasta invariata: molte delle opportunità offensive sono passate dal piede sinistro di Dimarco. Il giocatore ha rappresentato un punto di riferimento costante nelle azioni d’attacco, anche se ci sono discussioni sulle alternative disponibili per migliorare la pericolosità della squadra.
Finora l'Italia con Gattuso ha alternato due sistemi ma con una costante: la maggior parte delle occasioni offensive sono nate dal mancino di Dimarco. In vista dei playoff Mondiali, la Nazionale deve trovare delle alternative per essere più pericolosa: ecco quali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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