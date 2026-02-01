Su Audible torna Borzacchiello | come restare intelligenti nell’era del clic

Milano torna a parlare di intelligenza con Paolo Borzacchiello. L’esperto riprende il suo discorso e invita a riflettere su come restare lucidi in un mondo dominato dal clic e dai messaggi veloci. La sua ultima opera, “Restiamo intelligenti”, cerca di rispondere a chi si sente sopraffatto dalla comunicazione digitale e dalle soluzioni facili che vengono offerte continuamente. Borzacchiello mette in guardia dai rischi di lasciarsi ingannare e invita a mantenere il pensiero critico in un’epoca dove tutto sembra svelarsi in un

Milano, 1 feb. (askanews) – Cosa vuol dire “restare intelligenti” in un’epoca che pretende risposte in un clic, in cui la comunicazione è filtrata da uno schermo e i venditori di soluzioni facili hanno sempre offerte allettanti? A tentare una risposta è Paolo Borzacchiello con il suo ultimo “Restiamo intelligenti. La scienza delle interazioni umane”, il nuovo original book per Audible, la società di Amazon che produce e distribuisce audio entertainment. Autore di numerosi titoli per Audible ed esperto di intelligenza linguistica, Borzacchiello accompagna l’ascoltatore in un viaggio lungo otto puntate (ciascuna di 45 minuti) in cui “parla di cose che ci riguardano tutti”, partendo da un concetto che è anche uno dei suoi titoli: “Usate il cervello senza esserne usati.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Audible Borzacchiello Dall’effetto Strega al ritorno di Hogwarts: il 2025 su Audible Mamme ricoverate. I bebè potranno restare all’interno del reparto nell’età dell’allattamento La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. #ElonMusk torna al centro delle controversie sull’intelligenza artificiale. Questa settimana ha condiviso su X un video generato da IA che mostra una figura molto simile a #SydneySweeney, usandolo per promuovere gli aggiornamenti della funzione video di G - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.