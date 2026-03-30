Dzeko l’ex Inter stuzzica l’Italia | Hanno paura Dimarco mi ha scritto e gli ho detto che…

Edin Dzeko, ex giocatore dell’Inter, ha commentato la situazione della nazionale italiana in vista dello spareggio mondiale, affermando che gli avversari hanno paura. Ha riferito di aver ricevuto un messaggio da un giocatore italiano, a cui ha risposto direttamente. Le sue dichiarazioni sono state fatte pubblicamente prima della partita decisiva.

Edin Dzeko non usa giri di parole in vista dello spareggio Mondiale contro l’ Italia. L’ex attaccante dell’ Inter ha commentato in conferenza stampa il clima di tensione che circonda gli Azzurri, soffermandosi in particolare sulle recenti polemiche social legate a Federico Dimarco e alle preferenze espresse dai giocatori italiani sulla sede dello scontro. Per il Cigno di Sarajevo, il rumore mediatico fa parte del calcio moderno, ma nasconde un’insicurezza profonda della squadra di Gattuso. Analizzando il timore degli italiani di giocare in trasferta, Dzeko ha lanciato una provocazione diretta: “ L’Italia non voleva giocare in Galles, non so perché. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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