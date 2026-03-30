Il commissario tecnico di una nazionale ha commentato l'esultanza di un giocatore e le preferenze personali riguardo alle partite internazionali. Ha affermato che l'esultanza del difensore, che ha suscitato reazioni, è normale e che ognuno ha le sue preferenze. Ha inoltre sottolineato che la partita in questione è considerata più importante per la propria squadra rispetto all'avversaria.

Il ct bosniaco Barbarez: "È una partita più importante per noi che per loro" SARAJEVO (BOSNIA) - "L'esultanza di Dimarco? Abbiamo visto tutto quello che è successo, per me è una cosa normalissima, tutti noi abbiamo le preferenze, la mia era quella di non giocare contro l'Italia, è anche normale". Edin Dzeko butta acqua sul fuoco alla vigilia della sfida fra la sua Bosnia e gli azzurri a Zenica che mette in palio un posto ai prossimi Mondiali. Nei giorni scorsi si è parlato molto del video in cui Dimarco e altri giocatori della Nazionale esultavano per la vittoria ai rigori della Bosnia in Galles anche se lo stesso esterno dell'Inter ci ha tenuto a precisare che non c'è stata alcuna mancanza di rispetto e di essersi anzi complimentato subito con Dzeko, con cui ha condiviso due stagioni in nerazzurro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Dzeko "Dimarco? Ognuno ha le sue preferenze, l'Italia ha qualità"

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