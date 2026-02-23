Stramaccioni sicuro | L’Inter ha le qualità per ribaltare il Bodo Glimt Dimarco? Non ha eguali Mi viene in mente Marcelo

Stramaccioni sostiene che l’Inter può vincere la partita contro il BodoGlimt grazie alle sue qualità. La sua fiducia deriva dalla convinzione che la squadra abbia elementi particolarmente forti, come Dimarco, che ricorda Marcelo per le sue capacità. Ha anche sottolineato come l’Inter abbia dimostrato di saper reagire nelle sfide più difficili. La partita si avvicina e il tecnico si prepara a vedere i suoi in campo.

Inter News 24 Stramaccioni ha detto la sua su Dazn in merito alla stagione dell’Inter. Questa la sua analisi in vista del match contro il BodoGlimt. Andrea Stramaccioni, ex allenatore e attuale commentatore, è stato ospite in studio a DAZN nel post-partita di Roma-Cremonese e ha parlato anche dell’ Inter, analizzando il ritorno dei playoff di Champions League contro il BodoGlimt, la crescita di Federico Dimarco, le difficoltà di Alessandro Bastoni e l’importanza di Marcus Thuram. IL RITORNO CONTRO IL BODOGLIMT – « Penso che l’Inter abbia tutte le qualità per ribaltarla. La partita di Bodo è quasi a parte, per le temperature, il fondo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bodo Glimt, Berg sicuro: «Serie A campionato fantastico, con tanta storia e qualità. Inter? Una delle migliori squadre al mondo»Patrick Berg, capitano del Bodo Glimt, ha dichiarato che la Serie A è un campionato straordinario, ricco di storia e di grandi giocatori.

Conferenza stampa Dimarco pre Inter Bodo Glimt: le parole dell’esternoMarco Dimarco ha parlato prima della partita contro il Bodo Glimt, a causa dell’andamento positivo della squadra nelle ultime settimane.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Stramaccioni: Dimarco top mondiale! L’Inter va, allungo scudetto e può ribaltare il Bodo; Stramaccioni: L'Inter mi ricorda quella dell'ultimo scudetto: ecco perché. Il primo gol dimostra che...; Stramaccioni: Juventus, problema mentale. Il momento più difficile per Spalletti; Telecronisti Serie A Enilive: il palinsesto di DAZN con il commento dei nostri tecnici.

Stramaccioni sicuro: «Inter Juve? Spalletti un maestro»Stramaccioni analizza la sfida di San Siro tra i dodici punti di distacco e il duello tattico tra Chivu e Spalletti. Cosa ha detto l’ex allenatore La settimana che conduce a Inter-Juventus del 14 febb ... juventusnews24.com

Stramaccioni: Dimarco top mondiale! L’Inter va, allungo scudetto e può ribaltare il BodoIn studio a Fuoriclasse su DAZN, l’allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato così della corsa scudetto e del momento dell’Inter ... msn.com

FcInterNews.it. . Viviamo insieme la vigilia di Inter-Bodo Glimt, ritorno dei playoff di Champions League. Le ultimissime, la probabile formazione, le parole di Chivu e Dimarco in conferenza e il ritorno di Dumfries tra i convocati. - facebook.com facebook

Inter, Dumfries torna tra i convocati: partirà dalla panchina contro il Bodo/Glimt #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com