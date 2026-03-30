Domani si svolgerà una partita in cui l’attaccante, ex compagno di squadra di alcuni giocatori italiani, affronterà nuovamente i suoi ex colleghi. Mancini, Bastoni e Calafiori sono stati compagni di squadra e conoscono bene le caratteristiche dell’attaccante. La loro presenza e il contributo sul campo saranno determinanti nel confronto tra le due formazioni.

Conoscere è prevenire. Disinnescare è proteggere. Si parla tanto di strategia, di ambiente, di provocazioni. Alla fine però il pericolo principale della Bosnia è un totem di 40 anni, che dall’Italia se ne è andato poco fa per un feeling mai sbocciato con la Fiorentina. Ma che proprio a Firenze l’Italia ha studiato con grande rispetto, grazie anche ai consigli dei difensori che con lui hanno giocato: Mancini, Bastoni, Calafiori. Nella settimana della Pasqua cattolica, la Nazionale si affida ai tre arcangeli: dalle sentinelle azzurre dipende molto del destino mondiale. Caro Edin Dzeko, vedi di non fare scherzi nell’orto di Zenica. Il cigno di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dzeko contro i suoi ex compagni italiani: domani non ci saranno segreti

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