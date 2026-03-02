Guerra Crosetto avverte gli Italiani | ci saranno conseguenze pesanti

Il ministro della Difesa italiano ha avvertito gli italiani che le tensioni attuali potrebbero portare a conseguenze pesanti. Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei passaggi più strategici per il commercio mondiale, con circa il 20% del petrolio globale e oltre il 30% del GNL che attraversano questa via. La regione è considerata tra le più delicate e a rischio di crisi internazionali.

Lo Stretto di Hormuz è uno dei punti più delicati del commercio mondiale: da questo corridoio marittimo passa una quota stimata intorno al 20% del petrolio globale, pari a circa 17–20 milioni di barili al giorno, e oltre il 30% del commercio mondiale di GNL (gas naturale liquefatto). Dati che spiegano perché ogni segnale di instabilità venga seguito con attenzione da governi, mercati e operatori logistici. La rilevanza dello stretto deriva anche dalla sua posizione: tra Iran e Oman, è l'accesso principale che collega il Golfo Persico al Mar Arabico e quindi alle grandi rotte oceaniche. La conseguenza è diretta: quando crescono le tensioni nell'area, aumenta la percezione di rischio lungo una delle arterie energetiche più importanti al mondo.

Iran, Trump: "Teheran vuole un accordo ma se non lo raggiungono le conseguenze saranno pesanti"Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno avuto ottimi colloqui con l’Iran.

Guerra in Iran, Tajani: «Gli studenti italiani domani in Italia», Crosetto: «Benzina rischia aumenti del 40%»Era particolarmente attesa l’audizione di oggi, 2 marzo, dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla guerra in Iran iniziata lo scorso 28...

Crosetto avverte: Temo effetti sui prezzi, e l'aumento dei trasporti fino al 40%Il ministro della Difesa in Parlamento sulla crisi iraniana: Dove non arrivano i missili, arriva la guerra commerciale. Alleggerita la presenza ... huffingtonpost.it

Guerra Usa-Israele all'Iran, quali sono i rischi per l'Italia di essere colpita dai missili secondo CrosettoUsa e Israele scatenano la guerra in Iran, i rischi per l'Italia: potremmo essere colpiti dai missili? La risposta del ministro Crosetto ... virgilio.it

Il funzionario Usa: «Questo non è l'Iraq, non è una guerra infinita. Truppe Usa sul campo° Ci spingeremo fino a dove necessario» - facebook.com facebook

#Iran Guerra e cieli chiusi, circa 60mila italiani nell'area del Golfo x.com