Meryl Streep vestirà i panni di Joni Mitchell nel nuovo film di Cameron Crowe. La celebre attrice interpreterà la cantante canadese, usando anche i suoi strumenti e gli abiti originali. La produzione si concentra sulla vita e la carriera di Mitchell, con riprese che promettono un’accurata ricostruzione degli anni d’oro della cantautrice.

Meryl Streep interpreterà Joni Mitchell nel biopic sulla leggendaria cantautrice canadese diretto da Cameron Crowe. La conferma è arrivata durante la festa pre-Grammy organizzata sabato scorso a Los Angeles dal produttore discografico Clive Davis, che ha annunciato il casting mentre presentava alcuni degli ospiti presenti, tra cui la stessa Mitchell. Le voci sulla partecipazione della Streep al progetto circolavano già da luglio 2024, quando si iniziò a parlare del suo coinvolgimento nel ruolo della Mitchell in età più matura. L’attrice premio Oscar dovrebbe essere affiancata da Anya Taylor-Joy, che secondo indiscrezioni non ancora confermate interpreterebbe la cantante durante gli anni della giovinezza, in particolare nel periodo cruciale degli anni Sessanta e Settanta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Meryl Streep sarà Joni Mitchell nel biopic di Cameron Crowe (e ci saranno i suoi veri strumenti e abiti)

