Alla vigilia della partita tra Bosnia e Italia, l’attaccante della nazionale bosniaca ha commentato la squadra avversaria, sottolineando l’assenza di un ex campione e specificando che con un giocatore in meno, come Dimarco, la questione è stata chiarita. Ha inoltre ricordato che l’Italia non si qualifica ai Mondiali da due edizioni e ha espresso una valutazione sui cambiamenti nel team azzurro.

Dzeko in conferenza stampa alla vigilia di Bosnia Italia ha fatto il punto sugli azzurri soffermandosi anche sulla vicenda Dimarco. Le sue parole. Alla vigilia della sfida cruciale di Zenica tra Bosnia e Italia, i riflettori sono tutti puntati sul leader indiscusso dei padroni di casa. Edin Dzeko ha voluto fare chiarezza sulle recenti tensioni nate attorno alle esultanze di Dimarco e Vicario, cercando di spegnere sul nascere ogni accenno di polemica inutile. Nonostante il clima agonistico, il centravanti ha mostrato la consueta lucidità analitica. Interpellato sui messaggi scambiati con gli azzurri, Dzeko ha minimizzato l’accaduto riportando tutto a una dimensione puramente sportiva e umana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dzeko alla vigilia di Bosnia Italia: «Agli azzurri manca Del Piero. Dimarco? Tutto chiarito. Mancano ai Mondiali dai due edizioni, è normale che…»

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