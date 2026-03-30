Bosnia Italia parla Dzeko | La loro esultanza? Tutto normale ma bisogna essere intelligenti con i social Dimarco mi ha scritto ecco cosa ci siamo detti…

Dzeko ha commentato l’esultanza della nazionale italiana, definendola normale, ma ha aggiunto che sui social bisogna comportarsi con attenzione. Ha anche riferito di aver ricevuto un messaggio da Dimarco, senza fornire dettagli. La conferenza stampa si è svolta alla vigilia della partita tra Bosnia e Italia, con il giocatore che ha risposto alle domande dei giornalisti.

Inter News 24 Bosnia Italia, Dzeko ha parlato così nella consueta conferenza stampa della vigilia: ecco tutte le sue parole. Sale l’attesa per l’ultimo e decisivo atto delle qualificazioni mondiali. Domani sera, nella bolgia di Zenica, la Bosnia ospiterà l’ Italia in una gara da dentro o fuori che mette in palio l’attesissimo pass per la Coppa del Mondo 2026. A guidare i padroni di casa sarà l’eterno Edin Dzeko, l’uomo simbolo che più di tutti conosce il calcio italiano. Ecco, intanto, le parole dell’attaccante nella consueta conferenza stampa della vigilia. L’ESULTANZA DI DIMARCO E COMPAGNI – « Meno male che il focus si è spostato dall’altra parte, è normale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bosnia Italia, parla Dzeko: «La loro esultanza? Tutto normale, ma bisogna essere intelligenti con i social. Dimarco mi ha scritto, ecco cosa ci siamo detti…» Articoli correlati Bosnia, parla Dzeko: «L’esultanza? Tutto normale, ecco cosa ci siamo detti con Dimarco. Se l’Italia ha paura del Galles…»Ugarte Juventus, osservato speciale all’Allianz Stadium: idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate. Dzeko: “Nessun problema con Dimarco, nell’era social bisogna essere intelligenti e attenti”Edin Dzeko ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match della sua Bosnia contro l’Italia, finale play-off per accedere al prossimo Mondiale. Contenuti e approfondimenti su Bosnia Italia Temi più discussi: Dzeko: 'Bosnia-Italia senza favorita. Possiamo farcela'; Non ingigantiamo l'inferno Bosnia: Italia, il primo nemico è l'ansia; Dal 40enne Dzeko al 18enne Alajbegovic, la Bosnia sfida l'Italia. Gattuso: Ora dobbiamo scalare l’Everest; Bosnia, Dzeko il faro. Chi sono gli avversari dell’Italia nella finale dei play-off Mondiali. Dzeko netto: Dimarco, serve intelligenza. Le cose possono scivolare... E l'Italia ha pauraL'attaccante bosniaco, capitano e simbolo della sua Nazionale a 40 anni, analizza la finale playoff contro gli azzurri e torna sull'esultanza dell'ex compagno all'Inter ... tuttosport.com L’attaccante della Bosnia, Edin Dzeko, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale playoff Mondiali contro l’ItaliaL'attaccante della Bosnia, Edin Dzeko, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale playoff Mondiali contro l'Italia ... calcionews24.com Siete d'accordo con le probabili scelte di Gattuso per Bosnia-Italia o no #fblifestyle - facebook.com facebook Bergomi: " #Esposito maturo e 'acceso', migliora tutto il reparto. Bosnia-Italia Valuterei di cambiare Dimarco perché..." x.com