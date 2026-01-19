Futuro Dybala due club sull’argentino | vicino l’addio alla Roma | CM

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma alla fine della stagione, con due club italiani interessati al suo acquisto. La possibile cessione dell’attaccante argentino si inserisce nel contesto delle strategie di mercato delle squadre coinvolte. Restano da attendere aggiornamenti sulle decisioni future di Dybala e sulle offerte ufficiali, mentre il suo futuro si fa sempre più incerto.

Il destino di Paulo Dybala potrebbe essere lontano da Roma con l’attaccante argentino che sarebbe finito nel mirino di due squadre in vista della prossima stagione. Decisivo anche in occasione della vittoria sul Torino di domenica, Paulo Dybala è sempre più leader della Roma di Gian Piero Gasperini che sta facendo molto affidamento su di lui per quello che riguarda il reparto offensivo giallorosso. Futuro Dybala, colpo di scena Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1993, l’ex calciatore della Roma sarebbe finito nel mirino di diverse squadre, pronte a fare un tentativo in estate per assicurarsi a costo zero il suo cartellino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Dybala Roma, il calciatore sembra essere sempre più vicino all’addio: contatti continui con un club. I dettagli

Calciomercato Bologna, Dominguez verso l’addio? Sull’esterno argentino una fila mondiale: dall’Argentina alla Francia, attirato l’interesse di diversi club

Il calciomercato del Bologna potrebbe vedere l’uscita di Dominguez. L’esterno argentino, infatti, è nel mirino di diversi club sia in Argentina che in Francia. La situazione lascia aperte diverse possibilità per il futuro del giocatore e del club, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

