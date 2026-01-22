Phil Collins, celebre per i suoi successi musicali come “Another Day In Paradise” e “Against All Odds,” ha affrontato numerose sfide personali e fisiche. Dopo cinque interventi al ginocchio, un’assistenza infermieristica continua e problemi ai reni causati dall’alcol, egli continua a vivere con determinazione. La sua storia testimonia come, nonostante le difficoltà, la forza di volontà possa mantenere viva la passione e la speranza.

Una vita costellata da grandi successi musicali da “Another Day In Paradise” a “Against All Odds” sia con i Genesis che da solista, ma anche di grandi dolori fisici e personali. Phil Collins compirà 75 anni il 30 gennaio prossimo e ha rilasciato una lunga intervista, commovente a tratti, a Zoe Ball per “Eras – In Conversation” sulla BBC 2. L’artista soffre di diabete di tipo 2 e di complicazioni dovute a una lesione alla colonna vertebrale, diagnosticata nel 2007. Collins ha spiegato di aver subito cinque operazioni al ginocchio, di avere un’infermiera a domicilio 24 ore su 24 e che i suoi reni hanno smesso di funzionare a causa dell’alcol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho subito 5 operazioni al ginocchio, ho un’infermiera 24 ore su 24 e i miei reni sono intasati a causa dell’alcol, ma c’è ancora vita in me”: così Phil Collins

Phil Collins vive con un’infermiera 24 ore su 24: “Ho passato anni difficili, è andato tutto storto”Phil Collins condivide la sua esperienza di vivere sotto assistenza 24 ore al giorno a causa di problemi di salute.

