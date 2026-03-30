Due persone provenienti da Terlizzi sono state fermate e successivamente rilasciate in Transnistria, a breve distanza dal confine ucraino. Secondo quanto riferito, sono state fermate da militari di Tiraspol, condotte in caserma, sottoposte a interrogatori e perquisizioni, prima di essere liberate dopo circa tre ore. La vicenda si è verificata in un’area di frontiera tra Moldova e Ucraina.

E' la disavventura capitata al 40enne Tommaso Memola e il 20enne Giuseppe De Nicolò in vacanza in Moldavia. I due sono stati bloccati nelle vicinanze del confine con l'Ucraina Fermati in Transnistria, a poca distanza dal confine ucraino “da alcuni militari di Tiraspol”, quindi “condotti in caserma, interrogati, perquisiti e rilasciati dopo tre ore”. E' la disavventura capitata a due terlizzesi, il 40enne Tommaso Memola e il 20enne Giuseppe De Nicolò in vacanza in Moldavia. Un viaggio di tre giorni, dal 25 al 27 marzo, per scoprire il Paese ex sovietico. La partenza da Bari e l'arrivo a Chisinau: una vacanza che sembrava come le altre, esplorando la capitale moldava tra monumenti e locali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Due viaggiatori di Terlizzi fermati e rilasciati in Trasnistria: "Incubo durato tre ore"

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