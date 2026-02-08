Ritardi fino a due ore Viaggiatori disperati | visite e incontri saltati | Ora come torno a casa?

Ritardi di ore sui treni nella stazione di Milano. I passeggeri sono in crisi, molti hanno perso appuntamenti e incontri importanti. Alcuni si chiedono come fare per tornare a casa, altri cercano di trovare soluzioni alternative. Ivan, l’edicolante che lavora in stazione, ha ascoltato le proteste di decine di viaggiatori per tutta la mattina. “Quel treno merci – ha spiegato – è fermo sul terzo binario dalle 5 di stamattina, e da allora nessuno sa quando ripartirà”. La situazione resta complicata e i treni continu

"Vede quel treno merci – dice alle 13 circa di ieri Ivan, l’edicolante della stazione che ha ascoltato per tutta la mattina, circa sette ore di lamentele da parte dei viaggiatori, cercando di aiutarli come poteva – ecco, quel merci è fermo sul terzo binario dalle 5 di stamattina". Quel treno merci della Fertrans, è il simbolo della paralisi della stazione di Pesaro, com’era ieri. Così come i tabelloni dell’atrio che annunciavano ritardi dai 45 minuti all’ora e 50, e come la facce della gente che non sapevano più cosa fare. A chi sono saltate visite, a chi lezioni, a chi il ritorno a casa, a chi appuntamenti vari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Disagi per i viaggiatori in treno tra Orte e Terni, in Umbria, a causa di accertamenti tecnici sulla linea ferroviaria.

