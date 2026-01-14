Processo ‘Pandoro-gate’ Chiara Ferragni è stata assolta | È finito un incubo durato anni

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo relativo al cosiddetto ‘Pandoro-gate’, concludendo così un lungo periodo di incertezza legale. La decisione del Tribunale mette fine a una vicenda che aveva coinvolto l’influencer per diversi anni, riportando chiarezza sulla sua posizione. La sentenza rappresenta un punto di svolta, permettendo a Ferragni di riprendere con serenità le sue attività pubbliche e personali.

Finito un grande incubo per Chiara Ferragni, l’influencer è stata assolta in Tribunale per il ‘Pandoro-gate’. Chiara Ferragni si è recata oggi nel Tribunale di Milano, dove si è concluso il processo relativo al ‘Pandoro-gate’, la sentenza che è stata emanata nei suoi confronti l’ha resa davvero felice. La nota influencer infatti è stata assolta, a La volta buona è stato mostrato il momento in cui si è fermata a parlare con i giornalisti in tribunale dopo la sentenza. Questo è ciò che ha detto: “ È andata bene, sono felice. E’ finito un incubo che durava da anni. Devo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento perché sono stati due anni duri. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook

