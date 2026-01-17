Monopattino lanciato ferisce una donna a Napoli denunciati due ragazzini di 15 e 16 anni

Il 15 gennaio a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, due minorenni di 15 e 16 anni sono stati denunciati per aver lanciato un monopattino, causando lesioni gravi a una donna. Gli episodi di questo tipo evidenziano l’importanza di rispettare le regole e di garantire la sicurezza di tutti in contesti urbani. Le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Identificati i due ragazzini accusati del lancio del monopattino il 15 gennaio a Napoli, quartiere Fuorigrotta: dovranno rispondere di lesioni gravi.

