A causa della crisi energetica provocata dal conflitto in corso, il governo ha deciso di imporre la chiusura delle attività per due notti consecutive in alcune zone del paese. La misura riguarda principalmente esercizi commerciali e luoghi pubblici, che devono restare chiusi dalle ore 22 alle 6 del mattino seguente. Questa disposizione è stata adottata per contenere il consumo di energia durante il periodo di emergenza.

A causa della crisi energetica causata dalla guerra il governo ha imposto alle attività di chiudere la notte e ridotto l'illuminazione notturna: si nota, soprattutto al Cairo A partire da sabato il governo egiziano ha imposto la chiusura obbligatoria di ristoranti, bar, centri commerciali, sportivi e ricreativi dalle nove di sera di ogni giorno, e ha imposto una riduzione dell’illuminazione pubblica in tutte le città. La misura serve a risparmiare energia elettrica, che scarseggia a causa della crisi energetica: come molti altri paesi al mondo l’Egitto dipende dall’importazione di idrocarburi, necessari tra le altre cose per generare energia: ora che scarseggiano, il governo è stato obbligato a prendere misure per risparmiare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Due notti al buio, in Egitto

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