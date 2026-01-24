Mille notti di grida e rabbia a Teheran La mattanza al buio di oggi e quel venerdì nero in piazza Jaleh

Le notti a Teheran sono state segnate da intense proteste e violenze, culminate nel venerdì nero di piazza Jaleh. Le cronache raccontano di spari, esplosioni e urla di rabbia e dolore, testimonianze di un’epoca di tensione e conflitto. Questo articolo analizza gli eventi di quei giorni, offrendo un quadro chiaro e sobrio delle manifestazioni e delle repressioni avvenute nella capitale iraniana.

Mille notti buie, squarciate da spari, raffiche, esplosioni, grida, slogan, urla di rabbia, di dolore, di paura. A Teheran, a Pechino. Le rivivo come un incubo, che mi accompagna da anni. C'è solo una cosa più angosciante che vedere commettere una mattanza. E' non vederla, perché viene perpetrata nell'oscurità. A Teheran, prima di procedere alla carneficina, si erano premurati di chiudere la luce. Niente internet, niente campo per i cellulari. Buio totale. Poi, per tre giorni e tre notti, hanno massacrato, picchiato, arrestato senza sosta. Sistematicamente, metodicamente. Come si fa coi tonni, condotti di corridoio di reti in corridoio di reti verso la camera della morte.

