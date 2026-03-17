Nel quartiere Pilastro di Bologna, i Carabinieri hanno arrestato due giovani tunisini e sequestrato circa sei chili di hashish durante un'operazione. L’intervento è avvenuto questa mattina e fa parte di un’attività di controllo in zona. I due sospettati sono stati portati in caserma e il droga è stato sottoposto a sequestro.

Nel cuore di Bologna, precisamente nel quartiere Pilastro, l’intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto di due giovani tunisini e al sequestro di quasi sei chilogrammi di hashish. L’operazione, scattata da segnalazioni dei residenti, ha messo in luce una base di stoccaggio attiva nella zona. I militari della Stazione Bologna Pilastro hanno agito con decisione dopo aver ricevuto numerosi avvisi sui movimenti sospetti nell’abitazione. La presenza della nuova caserma in via Tommaso Casini ha facilitato il contatto tra cittadini e forze dell’ordine, accelerando la reazione alle denunce. Due soggetti sono stati fermati mentre entravano nell’appartamento, dove è stata scoperta una vera e propria struttura per lo spaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna: 6 kg di hashish sequestrati, due arresti

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