Coca hashish ed ecstasy per la piazza di spaccio della Noce 5 arresti | sequestrati un mitra e due

Mercoledì mattina i carabinieri hanno fatto irruzione nella piazza di spaccio di via Eugenio l’Emiro, nel quartiere Noce di Palermo. Cinque persone sono state arrestate con l’accusa di traffico di droga: avevano in casa hashish, ecstasy e cocaina, ma anche un mitra e due pistole. La scena si è svolta alle 7.15, quando le sirene hanno rotto il silenzio del quartiere. Le forze dell’ordine hanno sequestrato tutto il materiale e messo fine a un punto di spaccio molto attivo in zona.

Mercoledì mattina, alle 7.15 precise, il silenzio di via Eugenio l'Emiro, nel cuore del quartiere Noce a Palermo, è stato squarciato da una raffica di sirene. Poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno sfondato la porta di una cantina nascosta sotto un edificio abbandonato, in una zona che negli ultimi anni era diventata un crocevia per il traffico di droga. L'operazione, frutto di un'indagine durata più di un anno e mezzo, ha portato all'arresto di cinque persone, tra cui un uomo già noto alle forze dell'ordine per precedenti vicende legate al narcotraffico. Quattro sono stati posti ai domiciliari, uno trasferito direttamente in carcere.

