Via 2 milioni di euro dalla cassa della società che va in bancarotta | sequestro preventivo per due imprenditori

Le fiamme gialle hanno sequestrato 2 milioni di euro dalla società che sta andando in fallimento a Massa. I finanzieri hanno agito su ordine del giudice, bloccando i soldi che gli imprenditori avevano cercato di spostare. L’indagine riguarda una bancarotta fraudolenta nel settore degli autotrasporti.

MASSA – Bancarotta fraudolenta nel settore degli autotrasporti, due nei guai a Massa. I finanzieri del Gruppo Massa Carrara, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Massa nei confronti di due imprenditori massesi, per un importo superiore a 500mila euro. La misura cautelare reale in parola è stata proposta all'esito di un'articolata attività d'indagine, coordinata dalla procura di Massa, volta ad individuare eventuali responsabilità penali connesse alla procedura di liquidazione giudiziale instauratasi nei confronti di una società con sede a Massa, operante nel settore degli autotrasporti.

