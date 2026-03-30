Il Comune di Vasto ha ricevuto due finanziamenti destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, come annunciato dal sindaco e dall’assessore ai Lavori pubblici. Le risorse sono state destinate a interventi di prevenzione e sicurezza nel territorio comunale. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del municipio.

Lo annunciano il sindaco Francesco Menna e l'assessore ai Lavori pubblici Licia Fioravante. «Abbiamo vinto un bando e la nostra città avrà a disposizione due rilevanti finanziamenti destinati a interventi strategici per la messa in sicurezza del territorio comunale», dichiarano. Il primo intervento riguarda la località Montevecchio (versante orientale – lotto 1), dove saranno realizzati lavori di consolidamento per la mitigazione del rischio idrogeologico, per un importo complessivo di 3.250.000 euro. Il secondo finanziamento, pari a 1.750.000 euro, è destinato ai lavori di consolidamento in via San Nicola e via Santa Lucia, aree particolarmente sensibili sotto il profilo della stabilità del suolo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Due importanti finanziamenti per la mitigazione del rischio idrogeologico a Vasto

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