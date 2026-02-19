Mitigazione rischio idrogeologico | Strada per Patri chiusa dal 23 febbraio

Il rischio idrogeologico ha portato alla chiusura della strada “Strada per Patri” dal 23 febbraio, a causa di crolli e frane recenti. La decisione è stata presa dal Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana per garantire la sicurezza dei cittadini. La strada resterà chiusa nel tratto tra l’intersezione con la Via Provinciale per Lecce, impedendo il transito di tutti i veicoli. La misura è temporanea e sarà mantenuta fino a quando non si effettueranno interventi di messa in sicurezza.

Ordinanza del dirigente del settore Lavori Pubblici: scatta il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, da lunedì prossimo, fino al 30 giugno 2026 Con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana è stata disposta la chiusura della via "Strada per Patri" ed è stato di conseguenza disposto il divieto di transito a tutti i veicoli nel "tratto stradale compreso tra l'intersezione con la Via Provinciale per Lecce e l'intersezione con l'incrocio per l'accesso all'Hotel Bastione". L'ordinanza entra in vigore alle ore 07:00 di lunedì 23 febbraio 2026 e vige fino alle ore 20:00 di martedì 30 giugno 2026.