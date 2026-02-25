Vasto riaperta via Porta Palazzo dopo i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico

L'intervento ha riguardato interventi strutturali fondamentali per la stabilizzazione del versante e la regimazione delle acque meteoriche È stata disposta da ieri la riapertura di via Porta Palazzo e via Tubello, strade interessate da interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul versante orientale. I lavori, avviati nei mesi scorsi, hanno permesso di mettere in sicurezza l’area. La realizzazione delle opere e il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie hanno consentito la riapertura al traffico locale. “La sicurezza del territorio e dei cittadini è sempre stata la nostra priorità. L’intervento sul versante orientale in zona Via Porta Palazzo rappresenta - ha evidenziato il sindaco di Vasto Francesco Menna - un’opera strategica di prevenzione e tutela, frutto di un’attenta programmazione”. “I lavori di mitigazione hanno riguardato - ha concluso l’assessore ai Lavori Pubblici, Licia Fioravante - interventi strutturali fondamentali per la stabilizzazione del versante e la regimazione delle acque meteoriche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Deruta, conclusi i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologicoA Deruta sono stati completati i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato, con un investimento di 920 mila euro finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Mitigazione rischio idrogeologico: “Strada per Patri” chiusa dal 23 febbraioIl rischio idrogeologico ha portato alla chiusura della strada “Strada per Patri” dal 23 febbraio, a causa di crolli e frane recenti.